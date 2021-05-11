Синоптики обещают жителям Приморья потепление в начале рабочей недели

Владивосток, 11 мая. Количество осадков в Приморье с 11 мая резко сократится, и погода начнет улучшаться, сообщают синоптики.

Метеорологическая обстановка в регионе начнет улучшаться 11 и 12 мая. Если 9 мая погода была плохая, а 10 — неустойчивая, то с начала рабочей недели в континентальной части Приморья ожидается потепление. Однако на побережье, наоборот, похолодает. Это явление вызвано холодным влажным воздухом с Охотского моря, где антициклон начнет усиливать свои позиции.

Вторник принесет жителям солнце и 15 градусов тепла. Осадков быть не должно, но уже с 12 числа они будут с переменной интенсивностью приходить в разные части региона.

Недавно россиян предупредили о майских перепадах температур. Сегодня показатели опережают климатический график примерно на месяц. Но возможны понижения температурных значений, прогнозируются дожди.