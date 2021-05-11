Загадочное ДТП с одним автовладельцем произошло в Приморье

Владивосток, 11 мая. Интересная авария с одним автовладельцем произошла в приморском городе Артем. Кадры с места происшествия оказались в Сети.

Инцидент приключился на улице Севастопольская. Водитель Nissan Laurel, как пишут свидетели в соцсетях, вероятно, не смог справиться с управлением и улетел в клумбу. Дальше он сбил дорожный знак и, потеряв какие-то детали, поехал дальше. Очевидцы порадовались, что на пути у него не было пешеходов. Видео опубликовали «Вести:Приморье».

«Сначала он влетел в столбик дорожного знака, потом на «брюхе» прополз за угол дома. И там, наконец, нашёл свой покой... В общем, хорошо наследил,» – пишет автор поста в соцсетях.

Жители города спокойно отнеслись к происшествию. Водитель, по их мнению, во всем виноват сам. Главное, что никто не пострадал. Все детали и обстоятельства предстоит выяснить уже правоохранителям.

Недавно полиция задержала виновника аварии под Пензой. Мужчина 1947 года рождения управлял грузовиком Renault. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в рейсовый автобус ПАЗ во время высадки пассажиров.