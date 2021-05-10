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«Сама выбрасывается под ноги»: Живой рыбой усеяно побережье Владивостока

Общество
«Сама выбрасывается под ноги»: Живой рыбой усеяно побережье Владивостока
Федеральное агентство новостей  /  Фото предоставлено очевидцами

Владивосток, 10 мая. Берег в районе Токаревского маяка во Владивостоке уже который день усеян мелкой рыбой. Она лежит на берегу ровными рядами, как ее прибило волнами. Очевидцы предполагают, что это килька, но, вероятнее всего, мойва. По словам горожан, еще вчера люди собирали ее и жарили прямо на берегу. Почему рыба оказалась на суше, неизвестно.

А сегодня нечто похожее на корюшку усыпало один из берегов на острове Русский во Владивостоке.

Видео появилось в социальных сетях 10 мая. На кадрах несчетное количество рыбы, которая выбросилась на берег. Добрая половина «улова» еще жива. Авторы ролика решили, что выброшенная рыба ни что иное как корюшка, однако в комментариях под публикацией появились и другие версии.

«Мойва или как раньше называли — уек. Каждый год в мае сачком ловили в Южно-Морском», — пишет в комментариях к посту в Instagram-паблике @autohelp_vl подписчик @kluch.75.

«В мае месяце всегда волной выбрасывает корюшку на берег. Одна волна вынесет, другая смоет. Так и живет весь прибрежный Хасан, особенно Зарубино, Андреевка, Витязь. Кто не ленивый, идет собирать», — делится подписчик @aleksei011049.

«Если кто-то не знает то это нерест рыбы. Сельдь, корюшка, мойва так делает», — подчеркивает пользователь @bukhtoiarov_vlad.

К слову, ранее ФАН писал, что жители южной части острова Сахалин начали ловить селедку руками и ведрами, в таком огромном количестве рыба приплыла к побережью Корсаковского района.

приморье рыба владивосток маяк
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