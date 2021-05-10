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Гималайские медвежата из Приморья продолжают удивлять соцсети

  /   Обновлено: 10 мая 2021 16:40
Общество
Гималайские медвежата из Приморья продолжают удивлять соцсети
Prt Scr instagram.com / @siberiantiger_center  / 

Владивосток, 10 мая. В приморском Центре спасения животных «Тигр» появился новый подопечный. Гималайская медведица станет соседкой своим же собратьям-сиротам, которые ранее появились здесь же случайным образом. 

«Обычное утро, едем в Центр «Тигр» кормить питомцев. Перед въездом на территорию заметили коробку. Такие сюрпризы мы уже получали. Каждые раз, открывая, думаешь, кто из нее попытается вылететь, либо выскочить, либо исцарапать или забьется в угол в страхе. На этот раз оказался медвежонок, который ни царапался, ни боялся, сразу понятно — ручной. Ровесник наших подопечных медвежат. Упитанный и здоровый, но привыкший к человеку»,  — сообщили корреспонденту ФАН в Центре спасения животных «Тигр».

Гималайские медвежата из Приморья продолжают удивлять соцсети
МРОО «Центр тигр»  / 

Новая медведица пока что человека воспринимает как неопасный объект. Сейчас ее внимание переключится с человека на своих собратьев. Сотрудники Центра будут наблюдать за поведением своей новой подопечной.

Тем временем, пользователей соцсетей не перестают удивлять и гималайские медвежата-сироты, которых здесь уже пять. Они попали весной в центр реабилитации животных «Тигр» из разных районов Приморья.

Малыши растут не по дням, а по часам. Косолапые хулиганы окончательно освоились в вольере, вволю наигрались с мягкими игрушками, одной из них даже оторвали нос. А сейчас мишек выпустили на улицу. И теперь новая, не менее важная задача — исследовать прилегающую территорию. Они резвятся, бегают, греются на солнце. Плещутся в импровизированной ванне и карабкаются по деревьям.

Центр «Тигр» работает при поддержке Всемирного фонда дикой природы, центра «Амурский тигр» и фонда президентских грантов.

Ранее ФАН, что в Приморье открылся приют для гималайских медведей.

приморье центр тигр гималайские медведи
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