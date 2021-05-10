«Встали посмотреть салют»: автолюбители перекрыли движение по мосту во Владивостоке

Владивосток, 10 мая. Владивостокцы обсуждают в сети поведение водителей во время праздничного фейерверка 9 мая на Золотом мосту. Десятки водителей остановились здесь в крайней правой полосе, мигая аварийными фарами. И так в течение 12 минут они наблюдали праздничный фейерверк.

Произошедшая ситуация вызвала разные эмоции у местных жителей:

«Закон нарушать нельзя даже раз в год, неуважение к другим участникам движение полное, сразу видно воспитание из хлева», — пишет в комментариях к посту в Instagram-паблике @artem.news.plus подписчик @nick_shtai.

«Вот она культура, вот оно воспитание, сегодня плевав на всех встали посреди моста ради фоточки в инсту, завтра бросят свое авто во дворе перекрыв проезд пожарной или скорой. Судя по количеству авто на мосту и поддержки их в комментариях , порядка здесь никогда не будет», — комментирует произошедшее в Instagram-паблике @artem.news.plus подписчик @1144nikita.

«Пусть люди стоят и смотрят, на мосту, под мостом где угодно. Я лично водитель и мне они преграду не создавали. Стоят да, стоят. В городе днем похлеще моменты бывают», — делится своим мнением в Instagram-паблике @artem.news.plus подписчик @el_eskabar.

Instagram.com / @dps_vl

Авто с аварийками перегородили две полосы Золотого моста. При этом, мнения комментаторов в сетях разделились. Одни назвали перекрывших мост «дикарями». Другие считали, что раз в год ради салюта можно и постоять.



Салюты в День Победы во Владивостоке запустили в 22 часа с 6 точек: на острове Попова, на острове Русском, на набережной Спортивной гавани, на мысе Песчаном, на улице Западной и в поселках Трудовое и Береговое.

Ранее ФАН писал, что Приморский край одним из первых принял Парад Победы.