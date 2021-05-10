«Вместо Вечного огня — мусорка»: в Приморье разгорается скандал вокруг монумента

Владивосток, 10 мая. 9 мая в социальных сетях Приморья начали появляться сообщения и видео от местных жителей, блогеров и активистов о том, что у монумента в районе Артем-ГРЭС не горит Вечный огонь, а отверстие для него завалено мусором.

Prt Scr instagram.com / @artem.news.plus /

Местные жители приняли это за подлинное неуважение к ветеранам и празднику в целом.

«Столько разговоров и выделения средств на патриотическое воспитание, а по факту получаем такое ужасающее видео с памятника. Одни не воспитаны достойно, другие совершают свои мутные схемы! Свинство и безнаказанность», — делится своим мнением в Instagram-паблике @artem.news.plus подписчик @anna_mekhtieva.

«Чиновники чиновниками, а вот людям позор, такое натворить. Видимо родители не научили, не объяснили про то время», — комментирует произошедшее в Instagram-паблике @artem.news.plus подписчик @anna.zaec.

«Как же стыдно, кому только в голову могло прийти, туда скидывать мусор. Там в парке и на остановке есть мусорки», — пишет в комментариях к посту в Instagram-паблике @artem.news.plus подписчик @elena.litvinova80.

Однако, в администрации Артемовского городского округа уточнили, что Вечный огонь на этом монументе постоянном режиме никогда не горел — это особенность конструкции еще с момента строительства в советское время.

«На время проведения мероприятий сюда привозят газ и включают Вечный огонь. После завершения все увозят. В этом году торжественное возложение прошло 8 мая», — сообщили корреспонденту ФАН в мэрии Артема.

В администрации Артема также отметили, что Вечный огонь здесь из-за особенности конструкции зажигают только во время проведения мероприятий. Когда там появились и скопились отходы, достоверно неизвестно.

«Сейчас специалисты ТУ «Артемовский» рассматривает возможность закрыть отверстие в монументе, чтобы исключить попадание мусора в дальнейшем. Во время торжественных мероприятий специалисты, которые привозят газ, будут снимать заглушку», — уточнили корреспонденту ФАН в мэрии Артема.

Ранее ФАН писал, что жители Латвии собирают деньги, чтобы в День Победы зажечь Вечный огонь по всей стране.