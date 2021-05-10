Водитель лесовоза запечатлел встречу с амурским тигром в Приморье

Владивосток, 10 мая. Жители Приморского края встретились в редким полосатым хищником у дороги. Амурский тигр начал красоваться перед камерой, чем и воспользовались автолюбители.

Хищник сначала смотрел на остановившийся транспорт, а затем принял более удобную позу. Тигр вел себя расслабленно, зевал и лениво чесался. На водителя лесовоза старался не обращать внимания, всем видом показывая, кто здесь хозяин.

Видеоролик, который засняли автолюбители, опубликовали в местных социальных сетях. Пользователи оставили массу восторженных комментариев, отмечая красоту амурского тигра.

«Какой красавец. Это достояние Дальнего Востока и России. Его нужно охранять как зеницу ока», — отметили в комментариях.

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Встреча с дикими кошками не редкое явление на Дальнем Востоке. На днях любопытный леопард забрел на территорию частного дома. Хищник вел себя спокойно и не проявлял агрессии.