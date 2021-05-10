«Напоили и обокрали»: в Приморье банда напала на женщину

Владивосток, 10 мая. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех ранее судимых местных жителей Находки. Их обвиняют в разбое. Так, в апреле 2020 года мужчины приехали к знакомой одного из них. А с целью маскировки надели медицинские маски. Убедившись, что потерпевшая находится дома одна, они позвонили в дверь. Женщина открыла, и они проникли в квартиру.

«Злоумышленники нанесли ей множество ударов кулаками, привязывали к стулу, душили полиэтиленовым пакетом, требуя сообщить, где находятся деньги. Получив отказ, стали насильно заливать алкоголь в рот потерпевшей, продолжая наносить удары. В итоге женщине причинены повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, множественных кровоподтеков по всему телу», — сообщили корреспонденту ФАН в прокуратуре Приморского края.

Избив хозяйку квартиры, обвиняемые похитили личное имущество, денежные средства в различной валюте, золотые украшения. Все на общую сумме более 7 млн рублей.

Уголовное дело уже направили в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. Потерпевшей также заявлен гражданский иск.

Ранее ФАН сообщал о жителе Приморья, который взорвал гранату, держа ее в руках.