В Приморье именные поздравления президента России вручают ветеранам

Владивосток, 9 мая. В эти дни приморским ветеранам приносили письма и подарки. Обратный адрес: Москва, Кремль, президент России Владимир Путин.

«Традиционно «Почта России» доставляет письма президента ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году в Приморском крае со 2 по 8 мая включительно почтальоны доставили 3 283 поздравительных письма. Наша сверхзадача — доставить вовремя эти письма», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН главный специалист по корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи Приморья Альбина Кабалик.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Кроме фронтовиков поздравления получили блокадники и труженики тыла. Анатолий Душечкин встретил войну семилетним. Но несмотря на возраст, ему было не до учебы. Лишь формально у него значились четыре класса образования, хотя ходить в школу было некогда. Колхозу нужны были его руки. Начал работать с восьми лет.

«С 42-го года. Отца как забрали, приходит бригадир и на мать: «Мне нужен работник». Вот и все», — поделился с корреспондентом ФАН труженик тыла Анатолий Душечкин.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

У Марии Гладун наград много. Но самая ценная и важная для нее — медаль «За боевые заслуги». Формально это «младшая награда», но на деле часто именно ее получали военнослужащие за подвиги, по факту достойные наивысшего поощрения. Мария Гладун получила ее прямо в окопе под Новороссийском на так называемой Малой земле, куда она высадилась с морским десантом.

«Нам сказали, что «вы, 250 человек, смертники, то есть немец весь огонь на вас направит, когда вы будете высаживаться». Но так случилось, что мы смогли высадиться на так называемую «Малую землю», Мысхако», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН ветеран Великой Отечественной войны Мария Гладун.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В целом по стране именные поздравительные письма от президента России Владимира Путина вручили более чем восьмистам тысячам адресатов. А участники и инвалиды войны накануне Дня Победы получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Приморский край одним из первых принял Парад Победы. Несколько сотен военнослужащих, десятки единиц техники и разного рода вооружение продемонстрировали зрителям. Тысячи жителей и гостей города следили за шествием с обеих сторон улицы Светланской.