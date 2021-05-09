Приморцы спасли выпавшего из гнезда совенка от бродячих собак

Владивосток, 9 мая. Жители Приморья попросили сотрудников парка «Белый лев» приютить молодого совенка. Детеныш филина слетел с гнезда и наткнулся на стаю уличных псов.

Специалисты при осмотре обнаружили у птенца повреждение крыла. Вероятнее всего, совенок получил травму во время "встречи" с дворнягами, сообщили представители парка.

Переживать за здоровье пернатого не стоит. Зоологи соорудили для совенка подобие гнезда и подготовили необходимый для хищной птицы корм. Малыш постепенно привыкает к людям и уже питается из рук.

Сотрудники «Белого льва» пообещали неравнодушным приморцам пристально следить за состоянием совенка и рассказывать о его судьбе на своей странице в Сети.

Ранее волонтеры саратовского приюта спасли ласкового пса по имени Паскаль, писал ФАН.