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Приморский край одним из первых принял Парад Победы

  /   Обновлено: 09 мая 2021 16:49
Общество
Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 9 мая. Торжественный парад Победы прошел во Владивостоке. Несколько сотен военнослужащих, десятки единиц техники и разного рода вооружение продемонстрировали зрителям. Тысячи жителей и гостей города следили за шествием с обеих сторон улицы Светланской. На параде побывал и корреспондент ФАН.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко приветствовал присутствующих ветеранов, воинов-тихоокеанцев и жителей края:

«В этот великий день нас одновременно переполняет чувство искренней радости, гордости и светлой печали. Наш край не был местом боев, но вместе со всей страной приморцы пережили тяготы и скорбь войны, приложили все силы для приближения Победы. Уже через две недели после начала войны 790 выпускников Владивостокского пехотного училища сражались на западных фронтах, а тысячи добровольцев пришли на призывные пункты еще до объявления мобилизации. В первый год войны на передовую отправился почти весь личный состав Тихоокеанского флота», — заявил в своей речи Олег Кожемяко.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Глава региона также отметил, что приморцы совершали не только военные подвиги, но и трудовые. Не жалея себя, женщины и подростки трудились на оборонных предприятиях Приморья. Селяне и рыбаки обеспечивали фронт продовольствием.

«Самопожертвование, мужество и героизм военного поколения беспримерны. Около 200 тысяч приморцев ушли на фронт, более 60 тысяч — не вернулись с полей сражений. За стойкость и отвагу наших земляков удостоили высоких боевых наград. Но такие подвиги невозможно оценить. Мы можем сделать все, чтобы этот подвиг не был забыт. Наша память – мирное оружие. Мы должны помнить, что мы – наследники Великой Победы, потомки доблестных воинов. С праздником! С Днем Победы!»  — обратился к жителям края Олег Кожемяко.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Традиционно Парад Победы начался под марш «Священная Война» авторства Александра Александрова и композитора Василия Лебедева-Кумача. Затем командующий ТОФ Сергей Авакянц проехал вдоль всего строя, приветствуя каждый парадный расчет под юбилейный марш «25 лет РККА», гвардейский марш военно-морского флота. Также сводный оркестр Владивостокского гарнизона играл «День Победы», «Прощание Славянки», «Одна Победа» и другие.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

После приветствия и поздравления командующего парадные расчеты двинулись по Светланской. За ними пошла и механизированная колонна. Это техника, как современная, так и военных лет, включая знаменитые танки Т-34, а также машины из музея «Техника XX века в Приморском крае».

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В этом году право проноса знамен предоставлено офицерам Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осиповича Макарова: капитану 2 ранга Андрею Кузнецову и подполковнику Ивану Кузнецову. Командир знаменной группы капитан 2 ранга — Михаил Соловьев.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Однако, во время Парада случилась авария на электросетях и практически вся торжественная часть прошла без звука из колонок и усилителей. Даже минута молчания получилась смазанной, так как никто не понял, что ее объявили.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В параде приняли участие более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

По центральной улице Владивостока в День Победы прошли также парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН, а также сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединенных в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». В параде приняли участие в общей сложности более 1600 человек.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В этом году не было авиационной части парада, так как погоду обещали нелетную. Но прогнозы не оправдались. Не было и акции «Бессмертный полк», которую отменили из соображений эпидемиологической безопасности, хотя некоторые люди пришли с портретами своих родных.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Торжественное прохождение завершил сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, исполнивший произведения русских, советских и российских композиторов.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Гулянья продолжились в разных районах Владивостока. Основные из них прошли на Набережной спортивной гавани. Можно было поучаствовать в исторических реконструкциях, квестах и мастер-классах, послушать песни военных лет и концерт группы «Мираж». Завершился праздник салютом, который дали из пяти точек города.

Приморский край одним из первых принял Парад Победы
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что парад Победы 2021 года на Красной площади в Москве бьет рекорды по числу новинок техники.

приморье владивосток день победы 9 мая
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