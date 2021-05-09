Житель Приморья взорвал гранату, держа ее в руках

Владивосток, 9 мая. Инцидент произошел в городе Спасск-Дальний. Граната случайно взорвалась в руках местного жителя. Несмотря на тяжелые травмы, его жизнь удалось спасти.

По предварительным данным, сотрудники полиции, прибывшие по сигналу, уговаривали жителя Приморья бросить взрывное устройство, но он проигнорировал просьбу. Чуть позже боеприпас взорвался.

Горожанин получил серьезные травмы. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и передали медикам. В настоящее время жизнь пострадавшего вне опасности. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пенсионер погиб при взрыве ручной гранаты в собственном гараже. Трагическое происшествие произошло в Ярославской области, сообщало Федеральное агентство новостей.