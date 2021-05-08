Жителям Приморья пообещали теплую и дождливую субботу

Владивосток, 8 мая. Приморские синоптики рассказали о погоде, ожидающей жителей региона в субботу, а также предупредили о новом циклоне, который сменит уходящий.

Специалисты Примгидромета объяснили, что державшийся на протяжении нескольких дней циклон постепенно ослабевает, но к субъекту уже приближаются следующий, молодой и более активный. Смещаться, однако, он будет уже над южными районами.

Термометры будут показывать от семи до 15 градусов тепла. Во Владивостоке во второй половине дня и ночью 8 мая ожидается дождь. Температура днем составит 11 – 14 градусов выше нуля. Ослабеет дождь к утру воскресенья.

Недавно синоптик Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве к началу Парада Победы. Столицу в ночь на 9 мая ожидают дожди, однако к началу торжества они должна закончиться.