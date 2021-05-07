«В расписании нет, но он прибыл»: поезд Победы встретили во Владивостоке

Владивосток, 7 мая. Этого поезда нет в расписании, но его прибытия ждали сотни людей во Владивостоке. Он проследовал по маршруту от остановочного пункта Луговая до железнодорожного вокзала. А тянет вагоны и платформы с техникой настоящий паровоз. Эта акция ежегодная и приурочена к празднованию самой важной для страны даты — Дня Победы.

/ Федеральное агентство новостей

Локомотив 1951 года выпуска и до сих пор на ходу и даже может при желании набрать скорость 80 километров в час. Именно такие паровозы возили составы в Великую Отечественную. В кабине машиниста все рядом. Котел, топка и тут же рычаги управления. Работа тяжелая, во время движения жарко, как в бане. Но современные машинисты не жалуются.

«Такая суровая кабина, но деды ее как-то работали. И нам это нравится, мы любим этот паровоз. Хотелось бы почаще на нем выезжать, чем раз в год», — делится в беседе с корреспондентом ФАН помощник машиниста поезда Победы Яков Удовенко.

/ Федеральное агентство новостей

Сегодня на торжественном митинге вспоминают подвиг железнодорожников. Перевозка продовольствия и боеприпасов, переброска войск и эвакуация раненых. Каждый день, невзирая на непогоду и вражеские обстрелы. То, без чего победы было бы невозможно достичь.

«Более 20 миллионов вагонов было перевезено в годы войны. Эвакуировались люди с мест ведения боев — более 18 миллионов», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Александр Говорин.

/ Федеральное агентство новостей

В военное время железнодорожники занимались не только поставками оружия и припасов. Они чинили пути сообщения. Работа практически всегда проводилась с риском для жизни. Многие возвращались с ранениями. Кто-то не возвращался совсем.

«Тема Великой Отечественной войны близка каждому патриоту нашей Родины. Я неоднократно читал воспоминания железнодорожников, в том числе ребят, которые только приступили к работе, трудились в это непростое время. Знакомство с этими материалами давно расставило все на свои места. Да, армия может быть боеспособной день, два, три — столько, сколько нужно, но только в том случае, если есть те, кто ее поддерживает. Закончатся продукты, боеприпасы, и делать будет нечего. Только сидеть, курить и ждать поставок. Поэтому значение железной дороги было столь велико в военные годы. Велико оно и в наши дни», — заявил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

/ Федеральное агентство новостей

После сегодняшних торжеств поезд Победы отправится в депо, но ненадолго. 9 мая его выведут на пути в районе Корабельной набережной. Посмотреть военную технику и заглянуть в кабину настоящего паровоза сможет каждый.

Ранее ФАН писал о трехдневной «Вахте памяти» посвященной Победе в Великой Отечественной войне, которая стартовала во Владивостоке.