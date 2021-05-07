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Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной

  /   Обновлено: 07 мая 2021 17:11
Общество
Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 7 мая. Сохранить память о наших предках и украсить территорию могут зеленые и живые памятники — деревья. Их сейчас садят по всей России. И в Дальневосточном федеральном университете — тоже. На территории кампуса состоялась международная акция «Сад памяти». Ее участники высадили тысячу саженцев черной пихты в память о людях, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне.

«Лично я свою пихту посвятил своему прадеду, Сергею Александровичу Кузнецову, который погиб в годы Великой Отечественной войны под Ленинградом», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН проректор ДВФУ по общим вопросам Алексей Кошель.

Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной
Федеральное агентство новостей  / 

В лесопарковой зоне кампуса ДВФУ собрались больше ста студентов. Им и строить здесь «зеленые» памятники. В память о героях — тысяча новых деревьев. В основном пихта цельнолистная. Символ памяти, традиций и вечной жизни на небесах.

«Лично мы как представители студентов-спасателей, то есть людей, чья профессия тоже граничит с героизмом, мы хотели бы почтить память наших родственников и этого дня, Дня Великой Победы», — рассказал корреспонденту ФАН студент ДВФУ Николай Ковтун.

Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной
Федеральное агентство новостей  / 

Для краевой столицы это не только дань памяти предкам, но и первый шаг к восстановлению деревьев, уничтоженных «ледяным» дождем. Только в ДВФУ до конца года высадят больше двух тысяч саженцев.

«Надо помнить о войне. Помнить об этом всегда. И еще поддерживать планету», — продолжил в беседе с корреспондентом ФАН студент ДВФУ из Эфиопии Дагим.

Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной
Федеральное агентство новостей  / 

Из-за прошлогоднего ледяного дождя на юге Приморья многие деревья сильно пострадали, поэтому высадка новых деревьев и лесовосстановление в этих районах, включая Владивостокский городской округ, приобретает особое значение.

«Для Дальневосточного федерального университета важно восстановить лесопарковую зону, которая стала излюбленным местом отдыха жителей Владивостока. В прошлом году у нас оказались повреждены более 2 тысяч деревьев, и сегодня мы делаем первый большой шаг в восстановлении парка — высаживаем 1000 пихт. До конца года планируется посадить еще 2 тысячи деревьев. Акция «Сад памяти» проводится в ДВФУ уже второй год, присоединиться к ней может любой желающий», — сообщил корреспонденту ФАН проректор по общим вопросам ДВФУ Алексей Кошель.

Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной
Федеральное агентство новостей  / 

Международную акцию «Сад памяти» впервые провели в прошлом году по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы в рамках национального проекта «Экология». Итоговый сад обещает быть просто гигантским. Двадцать семь миллионов деревьев в честь двадцати семи миллионов погибших в Великую Отечественную.

«Акция, которую мы проводим в этом году, это лишь скромная, маленькая толика того долга, который есть у нашего поколения, у наших будущих поколений по отношению к таким самоотверженным подвигам. Привлекайте семьи, привлекайте своих детей. Я уверен, это достойное мероприятие, чтобы в нем поучаствовать», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков.

Тысячу пихт высадили во Владивостоке в память о погибших в Великой Отечественной
Федеральное агентство новостей  / 

«Сад памяти» поддержал и Президент РФ Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Глава государства объявил акцию ежегодной.

Ранее ФАН писал о парке «Мира и славы» во Владивостоке, который тоже увековечит память о героях Великой Победы.

приморье владивосток день победы сад памяти акция памяти
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