Трое мошенников предстанут перед судом за махинации с землей в Приморье

Артем, 7 мая. Председатель садоводческого некоммерческого товарищества в Приморье и двое его знакомых юристов придумали схему приватизации земли с помощью социально неблагополучных граждан.

На них оформляли земли, находящиеся в границах товарищества и приватизировали их, сообщает «Вести Приморья».

Прокуратура города Артема утвердила обвинения в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой. За все время своей преступной деятельности махинаторы успели приватизировать и оформить на себя и близких 15 земельных участков. Размер причиненного муниципалитету ущерба составил 2,8 миллиона рублей.

Недавно россиянам рассказали, как уберечь аккаунты скончавшихся родственников от мошенников. С недавних пор злоумышленники начали взламывать заброшенные учетные записи и вымогать деньги с их помощью.