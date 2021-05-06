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«Обновили оборудование и принимают всех»: госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке вернулся к основному профилю

  /   Обновлено: 06 мая 2021 14:35
Общество
«Обновили оборудование и принимают всех»: госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке вернулся к основному профилю
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 6 мая. Госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке завершил работу с больными COVID-19, которая продолжалась более года, и вернулся к основному профилю. Кроме того, здесь обновили оборудование, увеличили коечный фонд и начали принимать всех желающих, а не только «детей войны» и участников военных конфликтов. Работу лечебного учреждения проверил глава Приморья Олег Кожемяко.

«Обновили оборудование и принимают всех»: госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке вернулся к основному профилю
Федеральное агентство новостей  / 

Недавний капитальный ремонт в госпитале обошелся в шесть миллионов рублей. Кроме того, только за прошлый год госпиталь приобрел медицинское оборудование на общую сумму почти 30 миллионов рублей. Здесь появились рентгенологический аппарат, функциональные кровати, реабилитационные тренажеры и многое другое. Теперь тут отличные условия для реабилитации после инфарктов и инсультов.

«Обновили оборудование и принимают всех»: госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке вернулся к основному профилю
Федеральное агентство новостей  / 

«Да, мы сейчас и в Спасске, и вообще во всех центральных районных больницах будем развивать такие отделения — делать где-то комнаты, где-то целые отделения, закупать необходимое оборудование, потому что для последствий сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркты, инсульты — имеет огромное значение восстановление человека», — рассказал корреспонденту ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Правительство Приморья, несмотря на пандемию и сократившиеся доходы, сумело сохранить объем финансирования здравоохранения на нынешний год в размере прошлого — это 24 млрд рублей. Больше половины пойдет на дальнейшее развитие материально-технической базы. Главная цель — провести глобальную перестройку медицины в крае и вывести ее на качественно более высокий уровень.

«Обновили оборудование и принимают всех»: госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке вернулся к основному профилю
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее ФАН писал о владивостокской клинической больнице №4, на базе которой год назад был развернут самый крупный на Дальнем Востоке COVID-госпиталь. Сейчас она также работает по своему обычному профилю.

приморье медицина владивосток
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