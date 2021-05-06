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«Шумел и был убит»: во Владивостоке домашняя вечеринка закончилась жестокой расправой

Происшествия
«Шумел и был убит»: во Владивостоке домашняя вечеринка закончилась жестокой расправой
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Владивосток, 6 мая. Инцидент произошел во Владивостоке ещё в 2020 году. Августовской ночью оба жителя города сидели в квартире фигуранта дела.

«В ходе совместного распития спиртных напитков и употребления наркотических средств, между мужчинами произошла ссора в связи с шумным поведением его знакомого и оскорблением им сожительницы обвиняемого», — сообщили корреспонденту ФАН в прокуратуре Приморского края. 

Оскорбленный приморец сначала повалил жертву на пол, а потом схватил металлический гвоздодер и строительный нож, которыми 15 раз ударил оппонента. Тот пытался сбежать от истязателя, выбрав в качестве способа побега прыжок из окна. Увечья от удара об землю с высоты второго этажа вкупе с нанесенными ещё внутри квартиры повреждениями привели к гибели мужчины.

«Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу», — подчеркнули в краевой прокуратуре.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Ранее ФАН писал  о случае в Адыгее, где таксист помог раскрыть жестокое убийство женщины-инвалида.

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