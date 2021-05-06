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Патриотическая акция «Вахта памяти» началась во Владивостоке

  /   Обновлено: 06 мая 2021 13:38
Общество
Патриотическая акция «Вахта памяти» началась во Владивостоке
Администрация Владивостока

Владивосток, 6 мая. Ежегодная патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала во Владивостоке в преддверии Дня Победы. Мероприятие открыли торжественным митингом.

В период с 6 по 9 мая студенты и курсанты будут нести дежурство у вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» с 12:00 до 18:00. На торжественном митинге по случаю начала праздничной акции собрались учащиеся образовательных заведений, представители Тихоокеанского флота, органов охраны правопорядка, общественных организаций, администрации и Думы города.

С приветственной речью перед посетившими мероприятие гражданами выступил глава Владивостока Олег Гуменюк. Кроме того, команду заступить на дежурство первой смене почетного караула отдал председатель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Владивостока» Сергей Кондратенко, передает «Контингент».

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) тем временем приняли участие в акции «Чистая память». В ее рамках отреставрировали и привели в порядок более 1 тыс. памятников и монументов.

владивосток акция вахта памяти
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