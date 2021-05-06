Приморцев пригласили принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн

Владивосток, 6 мая. Жителей Приморского края приглашают принять участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк». Более трех тысяч жителей края уже подали заявки.

Акция запланирована на 9 мая в 15:00 по местному времени. Чтобы принять участие, нужно подать заявку до 7 мая на сайте проекта, платформе «Банк памяти» или в социальных сетях.

«Для этого необходимо разместить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и заполнить анкету о нем на одной из указанных платформ», — уточнили организаторы.

Участников мероприятия будут заранее оповещать о времени, когда его герой пройдет в строю «Бессмертного полка», а ссылкой на точное время трансляции можно поделиться с близкими и друзьями.

Жители Тулы тоже примут участие в виртуальном шествии и выставят поздравления с Днем Победы в окнах домов. Фотографии «Окон Победы» будут публиковать в социальных сетях.