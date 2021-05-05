Полицейские Приморья спасли из колодца краснокнижных енота и кота

Владивосток, 5 мая. Редкие животные оказались в заброшенном колодце и могли бы там погибнуть, если бы к ним на помощь не пришли полицейские.

Правоохранители спасли краснокнижного дальневосточного лесного кота и енота-альбиноса, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Сотрудники полиции рассказали, что они совершали плановую проверку, которая касалась дел несовершеннолетних в селе Новокачалинск. Старший инспектор услышал подозрительный звук и заглянул в колодец. Оказалось, что там на дне сидели дикие животные.

Правоохранители сначала попытались вытащить зверьков при помощи подручных средств, однако потом пришли к выводу, что без лестницы им не обойтись. Они съездили за ней к приятелю и, спустившись по ней, достали напуганных животных.

Еще одного кота спасли в Новороссийске. Животное пять дней просидело в трубе, сообщал ФАН.