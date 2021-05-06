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Трехдневная «Вахта памяти» началась во Владивостоке

  /   Обновлено: 06 мая 2021 12:19
Общество
Трехдневная «Вахта памяти» началась во Владивостоке
Администрация Владивостока  / 

Владивосток, 6 мая. Акция, посвященная победе в Великой Отечественной войне, проходит во Владивостоке уже второй год. Юноши и девушки, которые будут три дня стоять на «Вахте памяти», репетировали церемонию смены караула и тренировали строевой шаг. 

Трехдневная «Вахта памяти» началась во Владивостоке
Администрация Владивостока  / 

С торжественной речью выступил ветеран Ефим Моисеевич Гольдберг, которому в этом году исполнилось 102 года. Автор четырех поэтических сборников, он прочел свои стихи о войне и подчеркнул, что «без прошлого нет будущего».

Трехдневная «Вахта памяти» началась во Владивостоке
Администрация Владивостока  / 

«Человек без памяти — уже не человек. Мы же, наоборот, ежегодно отмечаем день нашей Победы. Это — наша память, и она вечна. Очень умно придумано, что на парадах 9 мая, в День Победы, с фотографиями павших и умерших героев войны пойдут их наследники, дети, внуки и правнуки. Очень умно придумано название — «Бессмертный полк». Спасибо «Бессмертному полку» за Победу, за 71 год без войны. Память — в руках молодых. И поэтому «Вахта памяти» — акт, который утверждает нашу приверженность к славе наших предков. Она передается из поколения в поколение», — процитировал Ефим Гольдберг. 

Традиционная «Вахта памяти» заступила на первое дежурство у вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Ежегодная акция началась с торжественного митинга, в котором приняли участие курсанты, школьники, представители Тихоокеанского флота, правоохранительных органов, общественных организаций, администрации и Думы Владивостока. 

«76 лет назад наша страна ценой жизни наших отцов и дедов завоевала Великую Победу. Не было прежде такой войны, в которой погибло бы столько людей ради мирного неба, ради наших с вами жизней. Вечная память героям! Хочу вас всех поздравить с наступающим Днем Победы. С праздником!», — подчеркнул мэр Владивостока Олег Гуменюк. 

Трехдневная «Вахта памяти» началась во Владивостоке
Администрация Владивостока  / 

Специально для акции «Вахта памяти» бойцы клуба исторической реконструкции «Влад-камрад» инсценировали мини-сражение — с артиллерией, пехотой, вероломным нападением фашистов, победой советского оружия и торжеством красного знамени. А закончился митинг возложением цветов к Вечному огню.

Ранее ФАН рассказал о мероприятиях, которые пройдут во Владивостоке 9 мая. Так, утром состоится традиционный парад, а затем пройдут концерты. Также организуют театрализованные представления и показ военных фильмов в кинотеатре под открытым небом.

приморье владивосток день победы вечный огонь вахта памяти
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