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«На 100 девчонок – 100 ребят»: необычный апрель выдался во владивостокском роддоме

Общество
«На 100 девчонок – 100 ребят»: необычный апрель выдался во владивостокском роддоме
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 5 мая. Во владивостокском клиническом родильном доме №3 перед майскими праздниками подвели итоги работы за 4 месяца. И самым интересным месяцем оказался апрель. Родилось 200 детей. Но на этом круглом числе сюрпризы не закончились. 

«Распределились они по половому признаку поровну. Родилось 100 девочек и 100 мальчиков. Это очень интересный факт, потому что, как правило, всегда рождается мальчиков несколько больше. Обычно этот процент составляет 55 из 45. Всего за четыре месяца работы в третьем роддоме родились почти тысяча детей — 979. Это довольно значительные цифры», — рассказала корреспонденту ФАН главный врач владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная.

«На 100 девчонок - 100 ребят»: необычный апрель выдался во владивостокском роддоме
Федеральное агентство новостей  / 

Кстати, среди двух сотен новорожденных был и настоящий богатырь. Мальчик, который появился на свет в весе 4960 граммов. По данным специалистов – это считается чрезвычайно крупным ребенком.

«На 100 девчонок - 100 ребят»: необычный апрель выдался во владивостокском роддоме
Федеральное агентство новостей  / 

«Анализируя такой же период предыдущих лет, мы приходим к выводу, что все больше и больше пациентов выбирают третий родильный дом. Пользуясь случаем, хочу сказать, что наши двери открыты для всех пациентов из районов Приморья. По желанию и по показаниям», — поделилась в беседе с корреспондентом ФАН главный врач владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная.

«На 100 девчонок - 100 ребят»: необычный апрель выдался во владивостокском роддоме
Федеральное агентство новостей  / 

По статистике больше всего детей рождается в январе. Абсолютный рекорд для роддома – январь 2014. Тогда на свет появились 360 малышей. Например, в январе 2020 года родились 250 детей, а в 2019 – 230. Роды принимает дежурная бригада, которая заступает на сутки. В их числе: акушер-гинекологи, акушерки, санитарки, неонатологи.

Ранее ФАН сообщал о судьбе недоношенной девочки весом в 480 граммов, которая родилась подмосковном роддоме.

 

приморье владивосток роддом
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