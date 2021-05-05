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Пирог весом 180 килограммов приготовят во Владивостоке ко Дню Победы

Общество
Пирог весом 180 килограммов приготовят во Владивостоке ко Дню Победы
slovodel.com  /  Александр Просяник

Владивосток, 5 мая. Обширная праздничная программа ждет жителей столицы Приморья на 9 Мая, рассказали журналистам в краевом правительстве.

Согласно плану, во Владивостоке утром состоится традиционный парад, а затем пройдут концерты. Также организуют театрализованные представления и показ военных фильмов в кинотеатре под открытым небом.

Завершит праздничную программу возможность украсить бумажными журавликами двухметровый глобус мира и попробовать пирог весом в 180 кг, пишет ИА PrimaMedia. Многие мероприятия по случаю Дня Победы, организованные во Владивостоке, пройдут как в очном формате, так и онлайн.

Более 100 тыс. символов Победы в ходе международной акции «Георгиевская лента» раздали волонтеры военных гарнизонов Западного военного округа России. Ленточки раздавали у воинских мемориалов, на главных площадях крупных городов, а также в поселках и деревнях, где живут ветераны Великой Отечественной войны.

Участниками акции «Диктант Победы» в Московской области стали более 34 тыс. человек. Написать работу можно было на 500 организованных площадках, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

владивосток день победы празднование
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