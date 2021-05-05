Труп нерпы прибило к берегу популярного во Владивостоке пляжа

Владивосток, 5 мая. На одном из пляжей жители Владивостока обнаружили труп нерпы. Фото опубликовано в местном Instagram-паблике. По словам очевидцев, на теле животного обнаружены многочисленные отметены. Вероятно морской обитатель зацепился за рыболовную снасть.

«В районе Чайки метров сто через речушку переехав, у берега нерпа вроде вся порепаная. Может соответствующие службы увидят и уберут», — сообщается в Instagram-паблике @dpskontrol_125rus.

Prt Scr instagram.com / @dpskontrol_125rus /

Опубликованные в соцсетях фото и видео вызвали многочисленные комментарии жителей:

«Они живых то не особо хотят спасать, а тут на корм рыбам скажут будет», — делится своим мнением подписчик @7_valkiria_7 на странице @dpskontrol_125rus в Instagram.

«Эко бедствие, это печально + выброс Фукусима, печально все это», — считает подписчик @titov9104 на странице @dpskontrol_125rus в Instagram.

«Не однократно на Чайке дохнут вот эти животные», — комментирует подписчик @alekswim0 на странице @dpskontrol_125rus в Instagram.

Что именно стало причиной гибели этого млекопитающего, пока что неизвестно.

Ларга, или пестрая нерпа — единственное морское млекопитающее, которое размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Ранее ФАН сообщал, что в Дальневосточном морском заповеднике появились на свет 815 детенышей ларги. Эксперты назвали такое количество хорошей динамикой рождаемости.