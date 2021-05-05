Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 12:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:16
Происшествия
Турецкая полиция задержала украинок за откровенную фотосессию на яхте
12:14
Армия
Жители Норвегии жестко ответили НАТО на размещение ядерных подлодок в стране
12:12
Общество
Свердловские хирурги успешно выполнили резекцию печени 83-летнему пациенту
12:10
Армия
Вооруженная до зубов российская подлодка «Ясень-М» вызвала ужас в США
12:10
Общество
Глава МИД Индии ушел на самоизоляцию в Лондоне из-за возможного заражения COVID-19
12:10
Общество
Меган Маркл написала детскую книгу о связи отцов и сыновей
12:09
Шоу-бизнес
Злоупотребление спиртным едва не довело звезду TikTok Дину Саеву до самоубийства
12:08
Экономика
Ставки по вкладам повысились в нескольких российских банках
12:07
Происшествия
Рецидивисты из Ленобласти похитили мужчину по обвинению в краже телефона
12:05
Политика
Президент РФ поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы
12:02
Происшествия
Две семиклассницы пропали в Петербурге
12:00
Общество
Все для фронта, все для Победы: почему Пермь называют арсеналом Красной армии
11:57
Общество
Украинец позвонил в прямой эфир ТВ с жалобами на хорошую жизнь крымчан
11:57
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 5 мая, праздники, факты, люди
11:56
Политика
Тунисский депутат пришла на заседание парламента в шлеме и бронежилете
11:55
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ совершили полет над Москвой в рамках подготовки к параду Победы
11:55
Армия
В EurAsian Times рассказали, как санкции США помешали Египту купить российские Су-35
11:54
Происшествия
Ведущий специалист крупного банка России найден с простреленной головой в Подмосковье
11:52
Общество
Зак Снайдер опроверг слухи, что ему доверили работу над «Звездными войнами»
11:51
Шоу-бизнес
Бросивший семью возлюбленный Макеевой не платит алименты бывшей жене
Все новости

«Приходил в гости и обворовывал»: приморец месяц «уводил» деньги с карты соседки

  /   Обновлено: 05 мая 2021 10:58
Происшествия
«Приходил в гости и обворовывал»: приморец месяц «уводил» деньги с карты соседки
pixabay.com  / 

Владивосток, 5 мая. Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 21-летнего жителя Артема, его подозревают в краже. Так следствие установило, что молодой человек пришел в гости к соседке и попросил ее одолжить мобильный телефон. Увидев смс-уведомление, что на счету владелицы телефона имеется определенная сумма денег, злоумышленник воспользовался ситуацией и перевел на свой счет 8 тысяч рублей.

После этого подозреваемый приходил в гости к соседке на протяжении месяца и с помощью смс-сообщений осуществил пятнадцать переводов на общую сумму в 250 тысяч рублей.

«На похищенные денежные средства злоумышленник приобрел мобильный телефон, планшетный компьютер, наручные часы и гарнитуру. По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде», — сообщили корреспонденту ФАН в ОМВД России по городу Артему.

Ранее ФАН сообщал, что среди возможных схем кражи денег с банковской карты появилась новая — запись голоса жертвы при телефонном разговоре.

кража приморье происшествия артем
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 57254 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 47838 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 39831 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 36460 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 33203 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Все новости / Происшествия / «Приходил в гости и обворовывал»: приморец месяц «уводил» деньги с карты соседки
Рейтинг@Mail.ru