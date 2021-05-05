«Приходил в гости и обворовывал»: приморец месяц «уводил» деньги с карты соседки

Владивосток, 5 мая. Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 21-летнего жителя Артема, его подозревают в краже. Так следствие установило, что молодой человек пришел в гости к соседке и попросил ее одолжить мобильный телефон. Увидев смс-уведомление, что на счету владелицы телефона имеется определенная сумма денег, злоумышленник воспользовался ситуацией и перевел на свой счет 8 тысяч рублей.

После этого подозреваемый приходил в гости к соседке на протяжении месяца и с помощью смс-сообщений осуществил пятнадцать переводов на общую сумму в 250 тысяч рублей.

«На похищенные денежные средства злоумышленник приобрел мобильный телефон, планшетный компьютер, наручные часы и гарнитуру. По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде», — сообщили корреспонденту ФАН в ОМВД России по городу Артему.

Ранее ФАН сообщал, что среди возможных схем кражи денег с банковской карты появилась новая — запись голоса жертвы при телефонном разговоре.