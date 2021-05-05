Сотрудника приморской колонии поймали на взятке

Владивосток, 5 мая. Бывшего сотрудника исправительного учреждения №33 в Спасске-Дальнем подозревают в получение взяток.

Взятку передавали за покровительство над осужденным и создание ему привилегированных условий пребывания в исправительной колонии. А также бездействия должностного лица при нарушении правил внутреннего распорядка.

«В октябре 2019 года подозреваемый, являясь должностным лицом, достиг соглашения с осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии, на получение от него взятки в виде денег в размере семь тысяч рублей», — сообщили корреспонденту ФАН в Следственном Комитете РФ по Приморскому краю.

Ранее ФАН сообщал, что бывший начальник управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрий Гончарук попал под следствие по подозрению в получении взятки в 2,4 млн рублей.