Более 133 тысяч доз вакцины от коронавируса завезли в Приморье

Владивосток, 5 мая. В числе поставленных в Приморье 133 728 комплектов доз вакцины большинство составляет «Гам-КОВИД-Вак». Также в край завезли «ЭпиВакКорону», позволяющую привить более 2,8 тысячи человек, и 1 560 доз «КовиВака».

Но, несмотря на положительную динамику прививочной кампании, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам районов и профильному ведомству расширить план вакцинации. Так, по инициативе главы региона, после майских праздников в крупных городах Приморья для удобства граждан откроются дополнительные пункты вакцинации.

«Необходимо как минимум вдвое увеличить количество пунктов вакцинации. Подготовьте такой план, а уже 11 мая мы заслушаем ваши варианты», – подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Правительство Приморского края /

По данным оперативного штаба на 5 мая, в Приморском крае вакцинировались 106 062 человек.

Ране ФАН сообщал, что российская вакцина от коронавируса уже получила международное признание. Другие страны с нетерпением ждут поставок отечественного препарата, чтобы привить население и остановить распространение вируса. Однако сами россияне все чаще занимают выжидательную позицию.