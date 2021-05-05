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Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»

  /   Обновлено: 05 мая 2021 21:07
Общество
Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 5 мая. Владивостокская клиническая больница №4, на базе которой год назад был развернут самый крупный на Дальнем Востоке COVID-госпиталь, начала работать по своему обычному профилю. Целый год медики боролись за жизни пациентов в красной зоне. Однако ситуация нормализовалась и бессонные ночи теперь позади. Какого было работать на «передовой» сотрудники больницы поделились в беседе с корреспондентом ФАН

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
Федеральное агентство новостей  / 

Лилия Валенко пришла в Дальзаводскую больницу 6 лет назад, еще в студенчестве. Пульмонологическое отделение, где сейчас она и работает старшей медсестрой, год назад приняло первый удар пандемии. Тогда о COVID-19 еще толком ничего не знали.

«Мало того, что неизученная инфекция, плюс еще защитная одежда. Все равно мы испытаем дискомфорт, и сейчас нам в ней тяжело находиться. Пациенты вот так вот тебя окружали, по 6 человек, и кричали, что вы нас тут насильно удерживаете. Это реально страшно», — делится с корреспондентом ФАН Лилия Валенко.

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
Федеральное агентство новостей  / 

Год назад в сжатые сроки Дальзаводскую больницу обустроили как COVID-госпиталь на 450 коек. Тогда он стал самым крупным и самым загруженным на Дальнем Востоке. Всего за это время здесь прошло лечение 9113 пациентов.

«Никто не оставался без внимания. Все получали должное лечение. И медперсонал иногда даже не мог спуститься вниз попить, покушать. По 12–16 часов находились в красной зоне», — рассказала корреспонденту ФАН страшая медсестра круглосуточного стационара Владивостокской клинической больницы №4 Елена Шкурина.

В пиковые дни сюда поступало до 90 новых пациентов. Декабрь прошлого года был самым сложным — полторы тысячи больных. Тогда во все палаты экстренно протянули подачу кислорода. Только на искусственную вентиляцию легких уходило более 1 млн литров необходимого для жизни газа в сутки.

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
Федеральное агентство новостей  / 

«Это очень хорошие аппараты экспертного класса с различными режимами вентиляции. Подбирали, чтобы пациентам было комфортно с ними адаптироваться, находиться. То есть они жили на самом деле какое-то время с этими аппаратами», — уточняет корреспонденту ФАН заведующий реанимационным отделением Владивостокской клинической больницы №4 Дмитрий Данилов.

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
Федеральное агентство новостей  / 

За год работы на передовой каждому врачу есть что рассказать. Сейчас заведующий реанимационным отделением Дмитрий Данилов обходит уже пустые палаты.

«К сожалению, вспоминаются очень много тех пациентов, которым мы не смогли помочь. Вот они даже больше помнятся, потому что на самом деле мы были просто бессильны», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН Дмитрий Данилов.

Больных с коронавирусом здесь уже нет. Госпиталь прекратил работу. Больница вернулась к обычному профилю 4 мая.

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
Федеральное агентство новостей  / 

«Если честно, уже какое-то облегчение чувствуется. То, что скоро можно будет вернуться на рабочее место в халате с фонендоскопом, а не начинать свое утро с переодевания в защитный костюм», — рассказал корреспонденту ФАН заведующий приемным отделением Владивостокской клинической больницы №4 Виталий Алявин.

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
 / Федеральное агентство новостей

В преддверии майских праздников в больнице прошло награждение врачей, кто работал на «передовой» во время пандемии. Всем им вручили памятные знаки «Мужества и самопожертвования». 

«Мы лечили пациентов в отрыве от семьи. Сотрудники жили в гостинице, чтобы не отрываться от работы и думать только о том, как спасти пациентов. Мы принимали до 1500 пациентов в месяц. Это колоссальная нагрузка на весь медицинский персонал. Этот бесценный опыт Дальзаводской больницы мы заберем с собой в светлое будущее. Мы очень соскучились по нашим профильным пациентам», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
 / Федеральное агентство новостей

Несмотря на возвращение к «мирной жизни», главврач больницы Елена Новицкая, как и многие другие специалисты, считает, что коронавирус не побежден полностью. Врачи готовы вновь перепрофилироваться в COVID-госпиталь в случае третьей волны. В первый раз на это потребовалось три дня, сейчас времени потребуется меньше.

больница приморье владивосток covid-19 ковид
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