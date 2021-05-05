Школьники из Владивостока стали первыми зрителями интерактивной выставки о ВОВ

Владивосток, 5 мая. Школьники из Приморского села Кневичи первыми увидели интерактивную выставку о Великой Отечественной войне. Экспозицию организовали в Историческом парке «Россия — моя история».

Выставка получила название «Вспомни». Особенностью экспозиции стал формат — посетителям рассказывают об ужасах, тяготах и лишениях страшных военных лет от лица участников тех событий. Школьники через проекторы, сенсорные экраны и интерактивные видео смогли проникнуться атмосферой страшных времен.

«Для нас очень важно сохранить память о войне и самое главное понимать роль нашей страны и нашего народа в Великой Победе», — обратился к участникам выставки председатель краевого парламента Александр Ролик.

Знаковые и важные акции памяти о подвиге советских людей проходят по всей стране. Так, жители Крыма организовали «Книгу памяти», куда вписывают имена героев Великой Отечественной войны.