Житель Приморья расстрелял домашнего кота из пневматики

Владивосток, 5 мая. Неизвестный устроил пальбу из пневматики по беззащитному домашнему коту. Инцидент произошел в поселке Трудовое Приморского края.

Под раздачу неизвестного стрелка попал кот породы мейн-кун рыжего цвета. Пользователи Instagram отметили, что инцидент произошел рядом с магазином «Лето». Стреляли в животное с небольшого расстояния, пяти–семи метров.

«Кота жалко, но вид у него суровый. Не сломлен, с характером», — отметила подписчица.

Нашедшие раненое животное подумали, что к коту присосался клещ. Но вскоре распознали пулю. Еще одну позже извлекли из головы. Жители Приморья возмутились произошедшим и потребовали найти садиста и сдать в тюрьму за жестокое обращение с животными.

«На учет к психиатру этого стрелка, так как в следующий раз он спокойно может убить человека», — прокомментировал пользователь Instagram. «Хочется, чтобы стрелок отвечал по закону за свои дела», — добавил другой.

Животных от произвола людей защищают определенные нормы. Жестоким отношением признаются действия, которые привели к гибели, увечью или ухудшению здоровья питомца. Человеку могут как назначить штраф, так и лишить свободы на срок до пяти лет.