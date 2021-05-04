Иностранец через Владивосток пытался вывезти старинные монеты

Владивосток, 4 мая. Сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз за границу старинных монет и продукции животного происхождения. Задержан гражданин Южной Кореи.

Пассажир пытался пройти по «зеленому коридору». Это означало, что у него при себе не было предметов, подлежащих декларированию, сообщало PrimaMedia.

В багаже у мужчины были обнаружены 23 монеты номиналом 5 копеек. Деньги были отчеканены более 230 лет назад. Таможенники обратили внимание и на пакет из-под кофе. В нем были спрятаны, как считают правоохранители, желчь медведя и мускус кабарги.

Между тем, монеты старше 100 лет можно вывозить из России только при соответствующем разрешении от Минкультуры. На экспорт товаров животного происхождения требуется сертификат. Кроме того, все эти предметы подлежат обязательному декларированию.

В Москве задержан гражданин, приехавший из ОАЭ. Он пытался незаконно ввезти в страну 24 наименования ювелирных изделий, сообщал ФАН.