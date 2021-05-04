Приморские таможенники изъяли монеты периода правления Екатерины II

Владивосток, 4 мая. Сотрудники таможенной службы Владивостока задержали корейца, который пытался вывести из России ценные монеты.

Всего изъято 23 пятикопеечных монеты, которые были отчеканены в период правления Екатерины II. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокской таможни. Вместе с деньгами у гражданина Республики Корея были найдены предметы животного происхождения весом 168 граммов. Предположительно, это мускус кабарги и желчь медведя.

«Для прохождения таможенной границы пассажир выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.

Эти товары подпадают под запреты и ограничения, установленные законом. О них необходимо объявить. Монеты возрастом более 100 лет можно вывести из России только с разрешения Министерства культуры РФ, а предметы животного происхождения — при наличии сертификата Росприроднадзора.

Недавно украинский депутат устроил скандал без причины на таможне в Закарпатье. Николаю Тищенко показалось подозрительным, что в одном из автомобилей находится б/у телевизор, который по какой-то причине не задекларирован.