Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 04:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:10
Происшествия
The Hatters обвинила участников конфликта с Музыченко в вымогательстве
04:00
Украина
Российский общественник сообщил, как Одесса может освободиться от гнета Украины
03:54
Происшествия
Приморские таможенники изъяли монеты периода правления Екатерины II
03:51
Общество
Переправу Холмск — Ванино на Сахалине открыли после непогоды
03:42
Экономика
Аналитики ожидают инфляцию в России на уровне 4,85% к концу года
03:27
Общество
Адвокат объяснил, как банки штрафуют за досрочное погашение кредита
03:15
Наука
Ученые США разрабатывают военных киборгов с биологическими мышцами
03:14
Происшествия
Полицейские застрелили подозреваемого в убийствах и похищении ребенка в США
03:00
Политика
Политолог Кот призвал украинцев вспомнить, «кто они есть и ради чего живут»
02:58
Технологии
Шесть новых автомобилей из Китая скоро появятся на российском рынке
02:56
Происшествия
СМИ вспомнили три самых страшных аварии на подводных лодках
02:54
Политика
Русский британец Кисин раскритиковал политкорректность Великобритании
02:53
Общество
Часть улиц перекроют из-за репетиции парада Победы 4 мая в Москве
02:49
Общество
Сомнолог рассказал, как не сбить режим сна в майские праздники
02:48
Армия
Американский специалист назвал главные преимущества советских авианосцев
02:35
Общество
Стали известны имена лучших танцоров с собаками в России
02:33
Общество
Половина мировых продаж автомобилей придется на электрокары к 2026 году
02:30
Общество
Всемирный день борьбы с астмой проводится 4 мая
02:11
Политика
Пентагон нашел «разницу» между военными учениями НАТО и России
02:09
Общество
Штормовое предупреждение не испугало гостей музеев Петербурга
Все новости

Приморские таможенники изъяли монеты периода правления Екатерины II

Происшествия
Приморские таможенники изъяли монеты периода правления Екатерины II
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Владивосток, 4 мая. Сотрудники таможенной службы Владивостока задержали корейца, который пытался вывести из России ценные монеты.

Всего изъято 23 пятикопеечных монеты, которые были отчеканены в период правления Екатерины II. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокской таможни. Вместе с деньгами у гражданина Республики Корея были найдены предметы животного происхождения весом 168 граммов. Предположительно, это мускус кабарги и желчь медведя.

«Для прохождения таможенной границы пассажир выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.

Эти товары подпадают под запреты и ограничения, установленные законом. О них необходимо объявить. Монеты возрастом более 100 лет можно вывести из России только с разрешения Министерства культуры РФ, а предметы животного происхождения — при наличии сертификата Росприроднадзора.

Недавно украинский депутат устроил скандал без причины на таможне в Закарпатье. Николаю Тищенко показалось подозрительным, что в одном из автомобилей находится б/у телевизор, который по какой-то причине не задекларирован.

таможня запрет монеты перевоз
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 105683 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 47030 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 38000 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36254 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 35482 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Происшествия / Приморские таможенники изъяли монеты периода правления Екатерины II
Рейтинг@Mail.ru