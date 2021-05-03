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Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Приморье

Общество
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Приморье
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Владивосток, 3 мая. Синоптики Примгидромета рассказали о погоде первой майской недели.

Приморский край ждет ухудшение погоды. Метеорологи говорят, что из-за сильного северо-западного ветра похолодает до +1...+6 °C, на севере ожидается до -5 °C. Самый сильный ветер прогнозируется во Владивостоке.

В понедельник, 3 мая днем разъяснится, воздух в южных районах потеплеет до +17...+22 °C, на севере Приморья также ожидается улучшения погоды до +10...+15 °C. Дождей в прогнозах на 3 мая нет. Но Примгидромет сообщает, что первая майская неделя ожидается дождливой, несколько праздничных дней пройдут с осадками.

Ранее сообщалось о погоде в России на майские праздники. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что в начале мая ожидается достаточно комфортная погода.

погода приморье приморский край
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