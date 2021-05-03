Мошенники лишили приморского миллионера крупной суммы денег

Владивосток, 3 мая. Более миллиона рублей украли у жителя приморского Арсеньева лже-сотрудники банка.

По данным МО МВД России «Арсеньевский», 42-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о списании злоумышленниками с его счета крупной денежной суммы. Оказалось, что мошенник позвонил ему, представившись банковским служащим. Потерпевшему объяснили, что некие мошенники пытаются украсть у него средства. Чтобы остановить их, следует действовать по определенной инструкции.

Житель последовал их указаниям и оформил таким образом кредитные договоры. После он перевел аферистам денежные средства. Приморец в итоге лишился более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее ФАН писал, что МВД создает специальное приложение для борьбы с телефонными мошенниками. Специалисты постарались выяснить, поможет ли это.