Жители Владивостока возмутились неожиданным подарком от похоронной службы

Владивосток, 3 мая. Местная похоронная служба сделала неоднозначный подарок жителям одного из районов Владивостока.

Жители дома № 29 на улице Постышева поделились историей Instagram-аккаунте dpskontrol_125rus. Так, во дворе на днях появился грузовик с надписью «Городская похоронная служба «Ангел». Рабочие вынесли из него несколько мешков с песком и заполнили им песочницу во дворе.

Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию среди комментаторов. Одни посчитали, что к такому подарку придираться не стоит. Другие же отметили, что сразу же подумали о плохом.

«Двоякие ощущения, конечно», — написал житель города. «Просто их офис рядом с домом, и они сделали подарок детям. Вот бы все организации в городе что-нибудь делали для жителей-соседей», — отметил другой пользователь.

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