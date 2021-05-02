Подозреваемого в удушении подростка цепью арестовали в Приморье

Владивосток, 2 мая. Суд вынес постановление об аресте 35-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка.

В виде меры пресечения судом было выбрано заключение жителя города Большой Камень Приморского края под стражу. По версии следствия, 30 апреля в 1,5 км от улицы Чкалова 35-летний местный житель и несколько подростков «играли» — связывали друг другу руки и пытались развязаться.

В процессе экстремального досуга мужчина потребовал у одного из подростков вернуть якобы украденные деньги. Во время начавшейся ссоры мужчина воспользовался моментом и начал душить цепью подростка, руки которого были связаны. Когда юноша потерял сознание, подозреваемый сбросил его тело в водоем.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствием по данному уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Приморец сознался в удушении 15-летнего подростка цепью, ранее сообщал ФАН.