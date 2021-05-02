Соглашение о минимальной заработной плате подписали в Приморском крае

Владивосток, 2 мая. Участниками соглашения стали Правительство Приморья и краевая федерация профсоюзов. Документ устанавливает минимальную зарплату в размере 12 792 рублей.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе администрации Приморья. В ходе мероприятия губернатор региона Олег Кожемяко поздравил профсоюзы с праздником 1 Мая.

«Этот день мы с детства воспринимаем как праздник весны, мира и труда. И, думаю, такие славные традиции будут продолжены», — отметил Кожемяко.

Соглашение о минимальной оплате труда подписывается на территории Приморья впервые. Документ подразумевает заработную плату в размере 12 792 рубля с учетом начисления компенсационных выплат, прописанных в Трудовом кодексе. По словам губернатора, это событие станет большим шагом на пути развития социального партнерства и защиты трудовых прав работников в регионе.

В Петербурге с 1 мая минимальный размер оплаты труда повысился до 19 190 рублей. Однако это не единственное повышение МРОТ в этом году, так как уже с 1 октября его размер достигнет 19 650 рублей.