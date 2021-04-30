Жительница Владивостока несколько дней прожила с телами убитых членов семьи

Владивосток, 30 апреля. Мать, которая убила двоих детей и мужа, вела активную социальную жизнь и отводила в сад ребенка, пока на кухне в ее квартире находились трупы убитых.

Горожанка два дня жила с третьим ребенком и хранила трупы на кухне. Тела были завернуты в мешки. После убийства злоумышленница не стала сидеть дома — она много где успела побывать, а также привозила и забирала сына из детского сада.

Когда правоохранители задержали ее — женщина была в невменяемом состоянии. Ее допросили о произошедшем, однако она не смогла дать четких ответов, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Стало известно, что совершившая тройное убийство жительница Владивостока состоит в группе для многодетных матерей в социальных сетях и до случившегося она вела там активную деятельность.