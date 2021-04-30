Операции для детей с туберкулезом начали проводить в Приморье

Владивосток, 30 апреля. Первую операцию по установке бронхоблокатора подростку с деструктивной формой туберкулеза успешно провели в Приморье. Теперь такие операции в регионе будут делать постоянно.

Операцию, по приглашению руководства детской краевой клинической туберкулезной больницы, провел эндоскопист, главный внештатный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

«Благодаря этому виду медицинской помощи юный пациент полностью излечится от тяжелого осложненного туберкулеза. Более того, это органосохраняющая операция», — отметили врачи.

Прежде такую высокотехнологичную медицинскую помощь оказывали только в центральных клиниках страны, в Сибири и Забайкалье, пишет ИА REGNUM. Теперь подобные операции станут постоянными и в Приморье, бронхоблокаторы уже закуплены. Оплачивается такая помощь пациентам из средств краевого бюджета.

Хирурги из Иркутска и Кемерова недавно спасли жизнь девочке из Магнитогорска, операцию провели еще нерожденному ребенку, в утробе матери. У нее диагностировали спинномозговую грыжу, диагноз грозил параличом нижней части туловища.