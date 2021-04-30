Акция «Диктант Победы» прошла в Приморье

Владивосток, 30 апреля. Около 15 тысяч жителей Приморского края приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы».

Организаторы подготовили сразу несколько площадок. Одна из них открылась во Владивостоке. Речь идет об историческом парке «Россия — моя история». В день проведения «Диктанта Победы» там наградили самых умных подростков, живущих в Дальневосточном федеральном округе.

«Это ребята, которые знают историю России, знают историю Великой Отечественной войны. Они понимают, какой ценой досталась эта победа и что благодаря этой победе мы сейчас живем в таком современном мире. И очень приятно, что это все происходит в канун написания «Диктанта Победы» и великого праздника 9 Мая», — цитирует депутата Госдумы Виктора Пинского PrimaMedia.

Накануне в Москве состоялся торжественный запуск акции «Диктант Победы». Участников мероприятия поприветствовал заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Перед началом диктанта участники одного из ансамблей исполнили песни военных лет.