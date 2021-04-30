Главы муниципалитетов Приморья получили новые рекомендации по противодействию COVID-19

Владивосток, 30 апреля. Эксперты из Роспотребнадзора разработали ряд новых правил по противодействию коронавирусной инфекции на территории Приморского края.

Рекомендации распространяются в основном на пожилых людей. Им медики рекомендуют сокращать посещение общественных мест, а при малейшем ухудшении самочувствия гражданам преклонного возраста следует оставаться дома и вызывать врача. Данные требования были разработаны в связи с быстрым распространением коронавируса в странах Европы.

«Главным фактором, который позволит не допустить начала третьей волны COVID-19, является наше общественное поведение», —цитирует «Контингент» главного санврача РФ Анну Попову.

Губернатор региона Олег Кожемяко недавно рассказал жителям Приморья о возможности сделать прививку от коронавируса прямо на своем рабочем месте. Помимо предприятий, прививки также можно будет поставить и в поликлиниках. В майские праздники они будут работать во все дни, кроме 2 и 10 числа