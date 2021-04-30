Маленький ребенок остался у зарезавшей мужа и двух детей жительницы Приморья

Владивосток, 30 апреля. Женщину подозревают в убийстве мужа и двух пятилетних детей. Выяснилось, что у нее есть еще третий ребенок – один из тройняшек.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщает, что 29 апреля в квартире во Владивостоке нашли тело 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, главной подозреваемой стала мать детей, сообщал ФАН.

По словам собеседника агентства, в семье есть третий ребенок. В день преступления он находился в детском саду. Известно, что подозреваемую задержали в здании кинотеатра. После убийства женщина пыталась спрятать тела супруга и детей. По предварительной версии, она устроила жестокую расправу над близкими из-за конфликта с мужем.