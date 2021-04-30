Губернатор Приморья предложил ввести сбор для российских туристов за границей

Владивосток, 30 апреля. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением ввести выездной сбор для уезжающих за рубеж российских туристов.

Причиной таких мер он выдвинул огромные суммы, которые россияне оставляют на заграничных курортах ежегодно — примерно 36 миллиардов долларов.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — заявил он.

Ранее политик уже предлагал ввести подобный денежный сбор, средства от которого предложил направить на развитие отечественного туризма. Однако источники в Ростуризме и кабмине позже проинформировали, что не рассматривают такую инициативу.

Недавно россияне назвали идеальную продолжительность отпуска. Большая часть опрошенных заявила, что для хорошего отдыха нужно провести без работы более недели. 24% респондентов отметили, что лучше всего, если отпуск длится более трех недель.