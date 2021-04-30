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Губернатор Приморья предложил ввести сбор для российских туристов за границей

Общество
Губернатор Приморья предложил ввести сбор для российских туристов за границей
pixabay.com

Владивосток, 30 апреля. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением ввести выездной сбор для уезжающих за рубеж российских туристов.

Причиной таких мер он выдвинул огромные суммы, которые россияне оставляют на заграничных курортах ежегодно — примерно 36 миллиардов долларов.

«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», — заявил он.

Ранее политик уже предлагал ввести подобный денежный сбор, средства от которого предложил направить на развитие отечественного туризма. Однако источники в Ростуризме и кабмине позже проинформировали, что не рассматривают такую инициативу.

Недавно россияне назвали идеальную продолжительность отпуска. Большая часть опрошенных заявила, что для хорошего отдыха нужно провести без работы более недели. 24% респондентов отметили, что лучше всего, если отпуск длится более трех недель.

россия туристы курорт
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