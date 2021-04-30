Поисковое объединение изучит места боев Красной гвардии с чехословаками в Приморье

Владивосток, 30 апреля. Активисты поискового объединения «Авиапоиск» впервые изучат территорию, где велись бои красногвардейцев с чехословаками во время гражданской войны в Приморском крае.

Столкновение красногвардейцев с чехословаками произошло в 1920 году в так называемых Каульских высотах под Лесозаводском. Поисковики хотят найти это место, в котором раньше никто не работал. Об этом заявил командир объединения Ярослав Ливанский.

Участники организации обычно находят в подобных местах останки солдат, какие-то их личные вещи, фрагменты техники, другие свидетельства тех событий. Дальше находки могут отправиться в музей или быть переданы родственникам в случае установки их личности, а останки тел солдат предадут земле. Об этом информирует ТАСС.

Ранее в Приморье был открыт памятник героям-пограничникам, который разместили в сквере Владивостока на улице Верхнепортовая. Монумент посвящен начальнику пограничной заставы Ивану Стрельникову и оперуполномоченному особого отдела КГБ СССР Николаю Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года во время конфликта на острове Даманский.