СК РФ возбудил дело после убийства женщиной двух детей и мужа во Владивостоке

Владивосток, 30 апреля. Следователи возбудили дело об убийстве жительницей Владивостока двух ее 5-летних детей и мужа, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.

Жительница Владивостока задержана по подозрению в убийстве мужа и двух детей после конфликта из-за личных разногласий.

"29 апреля… в квартире дома по улице Толстого в городе Владивостоке обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранами», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сразу начались поиски жены убитого. Местонахождение было быстро установлено — женщина находилась в том же городе.

"В настоящее время подозреваемая задержана следователями в порядке ст. ст. 91 УПК РФ, допрошена, и решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил представитель СУ СК.

По уголовному делу назначили ряд судебных экспертиз: медицинскую, дактилоскопическую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую.

Похожее преступление на почве личной неприязни произошло в Сольвычегодске. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти одной из жительниц, которая, по данным ФАН, стала жертвой трагического любовного треугольника.