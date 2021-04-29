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Авиакомпания «Аврора» возобновит рейсы из Владивостока в Сеул

Общество
Авиакомпания «Аврора» возобновит рейсы из Владивостока в Сеул
pixabay.com

Владивосток, 29 апреля. Первый рейс из Владивостока в Сеул вылетит 5 мая, расписание предполагает полеты раз в неделю, сообщила пресс-служба авиакомпании «Аврора».

Однако на борт самолета, вылетающего в Сеул, смогут зайти только граждане Южной Кореи, россияне с визами F-5 и F-6. Следующий подобный рейс состоится 19 мая, сообщает «Контингент». Авиакомпания сообщила о расписании полетов на май. Так, 12 и 26 мая вылет стал возможен для пассажиров с любым видом виз в азиатскую страну. Что касается рейсов 5 и 19 мая, то они будут доступны для граждан Республики Корея, дипломатов и их семей, граждан других стран с постоянным местом жительства в Корее, пассажирам с визой F-6 и их детей до 18 лет.

Ранее сообщалось, что первый рейс в Египет из Перми вылетит в середине мая. На сайте аэропорта появилась информация о начале прямого авиасообщения из Перми в Каир с 13 мая. Планируется, что рейсы будут отправляться раз в неделю, а программа авиакомпании Royal Flight продлится с 13 мая по 1 июля.

владивосток полеты рейсы коронавирус
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