Фильм о столице Приморья покажут россиянам летом 2021 года

Владивосток, 29 апреля. Продюсерская компания «РК-АРТ», которая является креативной платформой Фонда Росконгресс, завершила съемки очередной серии проекта «Мир своими глазами».

Фильм о Владивостоке и его окрестностях представят зрителям уже в начале июня текущего года. Он продолжит серию видеоматериалов о туристическом потенциале Приморья, сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

В Фонде отметили, что во время трехдневного путешествия съемочная команда увидела природные красоты и уникальные предприятия региона, изучила Владивосток и его кухню, а также побывала на площадке, которая в сентябре 2021 года примет Восточный экономический форум.

«Нам приятно, что Приморский край все чаще попадает в популярные трэвел-передачи. С увеличением спроса на поездки внутри России появляются новые интересные проекты, и Приморье всегда входит в цикл передач», — рассказал заместитель председателя правительства края Константин Шестаков.

Последний день съемок специалисты провели у моря — на пляже Стекляшка в бухте Стеклянная, пляже Шамора в бухте Лазурная и на Корабельной набережной в центре города. Природные красоты Приморья можно будет увидеть на YouTube-канале Фонда Росконгресс.

Ранее стало известно, что летом во Владивостоке начнется первый этап благоустройства 30-го причала. В первую очередь в порядок приведут пешеходную зону от набережной Цесаревича до морского вокзала.