Акцию «Диктант Победы» в Приморье провели на борту учебного парусника

Владивосток, 29 апреля. «Диктант Победы» в Приморском крае провели на суше и на море. Участниками стали курсанты одного из морских колледжей. Они написали тест на борту корабля.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» стартовала в Приморском крае. В ее рамках участникам предлагается сдать исторический тест, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, в этом году акция проводилась не только на суше, но и на море.

В число участников акции вошли курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Они написали тест в необычных условиях — на палубе учебного парусника «Надежда». На момент проведения «Диктанта Победы», парусник находился на рейде в море.

«Курсанты пишут диктант на палубе корабля, практически в боевых условиях», — рассказал помощник капитана по безопасности и воспитательной работе парусника «Надежда» Александр Цымбал.

Всего в Приморском крае было организовано 43 площадки для проведения тестирования. В их число вошли учебные заведения, музеи, библиотеки и воинские части.

Ранее сообщалось, что участниками акции станут военнослужащие Южного военного округа. Они напишут тест в волгоградском Доме офицеров.