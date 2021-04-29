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Жители Приморья смогут привиться от коронавируса в удобное рабочее время

Общество
Жители Приморья смогут привиться от коронавируса в удобное рабочее время
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Владивосток, 29 апреля. Сотрудники крупных предприятий Приморья смогут вакцинироваться от коронавируса на местах в удобное рабочее время, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Всего в Приморском крае от коронавируса привились 15,2 процента жителей, что недостаточно. Поэтому профилактическую работу необходимо организовать для людей в удобное время, подчеркнул губернатор.

Помимо предприятий, прививки также можно будет поставить и в поликлиниках. В майские праздники они будут работать во все дни, кроме 2 и 10 числа. Кожемяко также поручил взять на контроль туристические базы, чтобы персонал был привит к началу сезона, а санитарные нормы соблюдались.

В Приморье ранее поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» в размере более 1,5 тыс. доз. Этот препарат содержит в себе полноценный вирус.

приморье вакцинация олег кожемяко коронавирус
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